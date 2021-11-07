Эпидемия COVID-19 в Украине скоро может закончиться при одном условии, считает медик.

Если в Украине показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 будут оставаться на таком же высоком уровне, как сейчас, то через несколько месяцев в стране может сформироваться коллективный естественный иммунитет.

Когда большинство украинцев переболеет, эпидемия остановится, сообщил в своем канале в Telegram главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Когда же остановится пандемия? Когда большинство украинцев переболеет", – отметил медик.

Читайте также"План Б": экс-глава Минздрава предупредила, в каком случае карантин в Украине затянется на четыре годаВрач добавил, что в Украине неофициально ежедневно более 100 000 новых случаев инфицирования коронавирусом, а официально фиксируется гораздо меньше, поскольку тесты делают не так часто, как нужно.

"...можно предположить, что за один месяц переболеет 3 000 000 украинцев. Если показатели будут оставаться такими высокими, то через несколько месяцев мы таки получим коллективный естественный иммунитет", – считает Жиравецкий.

Пандемия началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине ввели карантин.

Напомним, коронавирус в Украине 6 ноября, по официальным данным, нашли у 17 419 человек, 5 числа – у 25 063, а 4-го – у 26 488.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вера Казмирчук выразила мнение, что пандемия COVID-19 в мире закончится к концу этого года, когда большая часть населения Земли вакцинируется от этой болезни.

Автор: Екатерина Присяжнюк