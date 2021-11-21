За сутки в нашей стране скончались более 370 инфицированных COVID-19.

В субботу, 20 ноября, коронавирус в Украине COVID-19 нашли у 10 635 человек, в частности, у 99 медработников и 894 детей.

За сутки госпитализированы 4 048 человек, а выздоровели – 14 450, сообщил Telegram-канал "МОЗ України".

По его данным, в субботу скончались 377 инфицированных коронавирусом.

Коронавирус в Украине – статистика на 21 ноября:

Всего заболели 3 332 943 человека;

Всего выздоровели 2 762 950 человек;

Всего скончались 81 272 человека;

Всего сделали 15 542 112 ПЦР-тестов.

Напомним, 19 ноября коронавирус в Украине нашли у 18 250 человек, 18 числа – у 20 050, а 17-го – у 20 591 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк