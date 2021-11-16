На втором месте по уровню защиты организма от коронавируса находится препарат Pfizer, считают врачи.

В других странах мира врачи наблюдали и заметили, что человека максимально защищает от коронавируса COVID-19 вакцина, созданная американской биотехнологической компанией Moderna.

На втором месте по уровню защиты организма находится вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармакологическим концерном Pfizer, рассказал украинский иммунолог Федор Лапий в эфире ТСН.

По его словам, третье и четвертое места занимают вакцина, которую создал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, и препарат китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, который называется CoronaVac.

"Мы берем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы берем десятипроцентный интервал – 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac", – отметил медик.

Читайте такжеОдна вакцина от коронавируса полностью исследована – КомаровскийНапомним, вакцинация в Украине началась в конце февраля.

В Украине есть вакцины Moderna, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZenecа и CoronaVac.

По состоянию на 15 ноября в нашем государстве полностью вакцинированы 8 887 415 человек, сообщили в Минздраве. По официальным данным, население украинского государства составляет более 41 млн человек.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская говорила, что самая безопасная вакцина от COVID-19 в Украине – это препарат CoronaVac.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк