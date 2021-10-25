У заболевших коронавирусом температура может держаться до двух недель, отметил медик.

При новом штамме коронавируса COVID-19 следует сбивать даже температуру 37,5 градуса, поскольку у многих пациентов она изнурительная.

Температура при коронавирусе часто тяжело сбивается лекарствами и может держаться от 10 до 14 дней, поделился главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем канале в Telegram.

Медик добавил, что температура может быть выше, чем 38 градусов.

"...я лично советовал ее (температуру – ред.) сбивать даже при 37,5! Сейчас у многих пациентов она просто является изнурительной, и часто ее трудно сбить лекарствами, а также она может держать по 10-14 дней...", – отметил Жиравецкий.

Читайте такжеВрач сказал, действительно ли витамины влияют на ход COVID-19Напомним, температура является одним из основных симптомов COVID-19.

В начале октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что в государстве 95% всех выявленных случаев заражения коронавирусом приходились на штамм "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии.

Позже Тарас Жиравецкий написал, что в нашей стране, возможно, уже появился новый штамм COVID-19 – "Дельта плюс" (AY 4.2), обнаруженный впервые в Великобритании.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк