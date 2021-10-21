Врач назвал симптомы штамма "Дельта плюс" / УНИАН

В Украине, возможно, уже появился новый штамм коронавируса COVID-19 – "Дельта плюс", один из его симптомов – длительная тошнота, которая влияет на аппетит и может привести к истощению пациента.

Коронавирус, вызванный таким штаммом, в целом переносится значительно тяжелее, чем при инфицировании другими штаммами, написал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что при наличии этого штамма возможно быстрое обезвоживание, и это создает предпосылки для того, чтобы в организме появились тромбы.

По словам Жиравецкого, для штамма "Дельта плюс" характерны, в частности, такие симптомы:

  • Высокая температура может держаться более 10 дней;
  • Сухой кашель, который истощает и трудно лечится;
  • Может быть сильная боль в спине;
  • Диарея;
  • Возможна невыносимая головная боль;
  • Исчезает обоняние;
  • Исчезает возможность чувствовать вкусы.

Ранее стало известно, что в Великобритании нашли новую версию штамма коронавирус "Дельта" – ее называют штамм AY 4.2 или "Дельта плюс". Мутацию коронавируса считают еще заразнее. Новый штамм COVID-19 уже нашли в России.

В начале октября глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в государстве 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".

Инфографика УНИАН

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Автор: Екатерина Присяжнюк