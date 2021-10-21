COVID-19, спровоцированный штаммом "Дельта плюс", больные переносят значительно тяжелее, предупредил медик.

В Украине, возможно, уже появился новый штамм коронавируса COVID-19 – "Дельта плюс", один из его симптомов – длительная тошнота, которая влияет на аппетит и может привести к истощению пациента.

Коронавирус, вызванный таким штаммом, в целом переносится значительно тяжелее, чем при инфицировании другими штаммами, написал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что при наличии этого штамма возможно быстрое обезвоживание, и это создает предпосылки для того, чтобы в организме появились тромбы.

По словам Жиравецкого, для штамма "Дельта плюс" характерны, в частности, такие симптомы:

Высокая температура может держаться более 10 дней;

Сухой кашель, который истощает и трудно лечится;

Может быть сильная боль в спине;

Диарея;

Возможна невыносимая головная боль;

Исчезает обоняние;

Исчезает возможность чувствовать вкусы.

Ранее стало известно, что в Великобритании нашли новую версию штамма коронавирус "Дельта" – ее называют штамм AY 4.2 или "Дельта плюс". Мутацию коронавируса считают еще заразнее. Новый штамм COVID-19 уже нашли в России.

В начале октября глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в государстве 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк