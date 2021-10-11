Инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.

Сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта".

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Врачи-инфекционисты говорят о некоторых особенностях "Дельты" на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал он.

По словам министра, сейчас среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Помимо этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

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Напомним, среди основных симптомов заражения штаммом "Дельта":

головная боль;

насморк;

лихорадка

боль в горле.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 8832 случая COVID-19, в том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 2672 человека, умерли – 207, выздоровели – 2 053 человека.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко