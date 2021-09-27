Екатерина Ножевникова отметила, что очень сложно найти, куда можно госпитализировать больного.

Всплеск новых случаев коронавируса зафиксирован в Одессе. В связи с этим мест в реанимациях больниц города почти не осталось.

Об этом рассказала глава благотворительной организации "Корпорация монстров" и волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook.

"В опорных больницах реанимационные места закончились пару дней назад. Реанимаций больше не стало, а кровать в такое отделение просто не поставишь. COVID-стационаров в городе у нас сейчас всего 4 на город и область. Остальные не получили еще ковидные пакеты. В 5-й больницы еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час. С кислородом пока все "ок", - рассказала волонтер.

При этом она уточнила, что в одесской инфекционке по состоянию на 8 вечера 26 сентября мест для женщин нет, а лечение требует много денег. Медикам приходится писать пациентам списки необходимых лекарств и расходных материалов, хотя средства на лекарства для пациентов с COVID-19 выделяет НСЗУ.

Читайте такжеВ Минздраве приблизительно в ноябре ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине"Не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут списки медикаментов уже просто вагон и тележка. Финансирования не хватает. Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже есть - отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все). В протокол внесли "Ремдисивир". А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 гривен", - объяснила Ножевникова.

По ее словам, среди заболевших есть пациенты, которые уже вакцинировались, но иммунитет у них еще не успел выработаться. Кроме того, она указала, что люди часто тянут до последнего и обращаются к врачам слишком поздно, а госпитализировать их уже некуда.

"Есть проблема позднего обращения. Неделя сбиваем температуру 39, на 10 день в реанимации с поражением 80%. (38 лет). Старики еще более склонны к такому "лечению". И попадая в стационар потом родственники "кивают" на врачей, что они не лечили. Очень жаль пожилых людей. Очень. Устроить всех невозможно. Мест для всех в инфекционке не хватит. Она не резиновая", - рассказала волонтер.

Также Ножевникова подчеркнула, что уровень госпитализации в сутки по области взлетел в четыре раза с начала месяца.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 7 новых случаев COVID-19 по состоянию на 27 сентября 2021 года. Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания вчера было зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

В Украине за прошедшие сутки сделали более 37,1 тысячи прививок против COVID-19, из них одну дозу получили 21 тыс. 836 людей, полностью иммунизированы - 15 тыс. 317 человек

Автор: Анастасия Горбачева