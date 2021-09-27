Значительное количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания.

Каковы противопоказания к COVID-вакцинации, рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что их состояние не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни", - рассказал Кузин в интервью РБК-Украина.

По его словам, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

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Как пояснил главный санитарный врач, возможность возникновения аллергических реакций при вакцинировании должен оценивать семейный врач каждого пациента.

"В зависимости от течения той или иной болезни, она (аллергическая реакция - ред.) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была", - пояснил Кузин.

Он отметил, что назвать какие-то универсальные пять-шесть противопоказаний просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека.

"Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины", - уточнил санврач.

Он пояснил на примере, что не рекомендуется прививка беременных вакциной CoronaVac, так как нет доказательной базы, не было проведено исследований.

В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована, однако врач должен оценить соотношение пользы и риска.

"Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации - я бы советовал просто заменить врача и подписать декларацию с другим", - резюмировал главный санврач.

Как сообщал УНИАН, в Украине на прошлой неделе уже пересекли границу в 9 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки.

С начала вакцинальной кампании, то есть с 24 февраля, в стране против COVID-19 привито более 6,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – более 5,4 млн.

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине примерно на ноябрь, однако если количество заболевших продолжит расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Леся Лещенко