Девочка жаловалась на увеличенный живот, который ей мешал.

Во Львове врачи удалили из яичника 14-летней девочки 3-килограммовую опухоль. Пациентка забила тревогу, когда у нее увеличился живот.

Об этом сообщает в Facebook львовский "Охматдет".

"Минус 3 килограмма! Именно столько потеряла после операции наша 14-летняя пациентка, которая обратилась с гигантским образованием в яичнике", — рассказали медики.

Известно, что девочка с 9 лет болеет лейкемией, сейчас она в ремиссии. В процессе лечения пациентка проходила гормональную терапию, вероятно, это и стимулировало рост опухоли в яичнике.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали украинцам о симптомах и профилактике меланомы"Родители девочки обращались в разные клиники к разным специалистам уже с новой проблемой, им рекомендовали следить за "кистой", однако в какой-то момент образование достигло просто гигантских размеров. Симптомов у девочки не было - лишь значительно увеличился живот, который существенно мешал", - сообщили врачи.

Ребенка после обращения во Львовский "Охматдет" сразу прооперировали.

"Ситуация была непростой, ведь гигантское образование в яичнике было бомбой и уже даже не замедленного действия. Компрессия окружающих органов и вероятность злокачественной трансформации самой опухоли требовали быстрого реагирования! Все запланированное в операционной нам удалось. Впереди у девочки еще длительный процесс реабилитации репродуктивной функции", — говорит детский гинеколог Элина Чайкивская.

Ранее нейрохирурги клинической больницы имени Мечникова в Днепре провели сложную операцию. 36-летнему мужчине удалили гигантскую опухоль мозга.

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Автор: Ольга Робейко