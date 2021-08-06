Сложнейшая операция длилась пять часов.

Нейрохирурги клинической больницы имени Мечникова в Днепре провели сложнейшую операцию. 36-летнему молодому человеку удалили гигантскую опухоль мозга.

Об этом в Facebook рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Виталию 36, у него была самая сладкая профессия – водитель по доставке мороженого. Этим летом постоянно чувствовал головокружение, тошноту, рвоту, потерю памяти, не узнавал близких. Затем кризис, затем ситуация обострилась. Близкие привезли в Мечникова. На МРТ гигантская опухоль лобной части головного мозга", – рассказал он.

По его словам, операция длилась пять часов.

Читайте такжеВ Киеве провели уникальную операцию по пересадке органов (фото, видео)"Взяли в операционную, не давая никому шансов. Только с помощью нейрохирургического супермикроскопа, нейромониторинга, нейронавигации и УЗИ аспирации удалось сделать операцию. Нейрохирурги Мечникова поставили еще один рекорд по спасению жизни, имея нулевые шансы", – добавил Сергей Рыженко.

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Автор: Катерина Шварц