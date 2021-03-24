Ребенок родился недоношенным. Почти половину его веса составляла опухоль.

В Днепре медки прооперировали младенца с огромной опухолью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, малыша доставили из Донецкой области. Ребенок родился недоношенным - весом в 2 килограмма 700 граммов. Но больше килограмма составляла опухоль.

Новообразование удалили во время многочасовой операции. Для этого медики использовали новый наркозно-дыхательный аппарат, который появился в больнице благодаря военным.

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Автор: Екатерина Лиманская