В Днепре спасли недоношенного ребенка с огромной опухолью / фото unsplash.com
В Днепре медки прооперировали младенца с огромной опухолью.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, малыша доставили из Донецкой области. Ребенок родился недоношенным - весом в 2 килограмма 700 граммов. Но больше килограмма составляла опухоль.
Новообразование удалили во время многочасовой операции. Для этого медики использовали новый наркозно-дыхательный аппарат, который появился в больнице благодаря военным.
Новости Украины: днепровские врачи спасли малыша, родившегося с огромной опухолью
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