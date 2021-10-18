В городе сложная ситуация с коронавирусом.

Карантинные ограничения во Львове решили усилить еще больше. В городе запретили работу ночных клубов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Городской глава отметил, что во Львове сложная ситуация с COVID-19. При этом Садовый указал, что число желающих привиться увеличивается, поэтому в центрах вакцинации продлили часы работы.

"Ночным клубам работать заборонено. Все заведения общепита могут работать исключительно до 23 часов", - подчеркнул мэр Львова.

За нарушение карантинных правил ответственность будет нести руководитель или администратор заведения.

Карантин в Украине

С 15 октября установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Во Львове с 18 октября существенно усилили карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее решение в среду, 13 октября, приняли на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, с 18 октября еще четыре области перешли в красную зону карантина из-за плохой ситуации с коронавирусом, а именно Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.

Власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасия Горбачева