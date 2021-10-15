Роман Головня заявил, что больницы города заполнены на 95%.

Херсон перешел в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. В связи с этим на улицах появились "противоковидные" патрули.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Херсона.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", - заявил исполняющий обязанности заместителя городского головы Роман Головня.

При этом он указал, что больницы Херсона уже заполнены более чем на 95%, из-за чего пациентов приходится везти в районные больницы.

Читайте такжеЛяшко о бустерном вакцинировании: вероятнее всего, оно будетВ то же время троллейбусы и автобусы вышли на маршруты в полном составе, но их заполняемость не должна превышать количество сидячих мест.

Местная власть призывала херсонцев вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как ранее сообщал УНИАН, с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Ограничения не применяются, если посетители, работники и организаторы любых массовых мероприятий или культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов пройдут полный курс вакцинации, о чем свидетельствует "зеленый" COVID-сертификат.

Что разрешено в "красной" зоне:

работа банков;

работа АЗС;

работа ветеринарных магазинов;

работа аптек;

работа продовольственных магазинов.

При этом в общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Автор: Анастасия Горбачева