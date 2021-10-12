Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

Как сообщал УНИАН, "красную" зону карантина во Львовской области могут ввести уже в ближайшие дни. Львовская область уверенно движется к "красной" зоне карантина, поэтому усиление ограничений может произойти уже в ближайшие дни. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Кроме этого, 16 регионов Украины уже оказались в "оранжевой" карантинной зоне.

Автор: Надя Пришляк