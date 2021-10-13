Карантинные изменения будут касаться работы спортзалов и сферы торговли, а также образовательных и культурных заведений.

Во Львове с 18 октября существенно усиливают карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, соответствующее решение в среду, 13 октября, приняли на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По его словам, с 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилами. В частности, все школьники города отправляются на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это касается и внешкольных заведений, музыкальных школ и досуга.

Также запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала мероприятия.

По информации чиновника, театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей – не более 50% от общего количества мест. Народные дома, кружки и секции не будут работать, библиотеки – только на выдачу книг.

Читайте такжеОдна область Украины на пороге "красной" зоны – KSE"Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированнные работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполненности торговых площадей", – рассказал Садовый.

Заведения общественного питания будут работать до 23:00 при условии 100% вакцинации или ПЦР-тестов у работников при заполненности не более 50%, до четырех человек за столиком.

"Если через две недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные или с действительным ПЦР-тестом", – отметил мэр.

Он добавил, что спортзалы могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость – не более 50%.

"Отели и хостелы работают только при условии наличия у всех сотрудников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", – подчеркнул Садовый.

По данным Минздрава, коронавирус во Львовской области 12 октября диагностировали у 863 человек, а 11 числа COVID-19 обнаружили у 978 пациентов.

Ранее стало известно, что в Украине Херсонская область первой перейдет в "красную" карантинную зону. Херсонщина станет "красной" с 15 октября.

Автор: Светлана Макринская