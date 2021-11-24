За исключением экстренных случаев, вакцинация против других инфекционных болезней сейчас должна проводиться с интервалом в 14 дней до или после прививки против COVID-19.

Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

"Одновременно можно вакцинировать против гриппа и против COVID-19 как в один день, так и с любым интервалом", - отметил он.

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По словам иммунолога, за исключением экстренных случаев, вакцинация против других инфекционных болезней в настоящее время должна проводиться с интервалом в 14 дней до или после прививки против COVID-19.

"Скорее всего, это будет пересмотрено в ближайшее время. Не завтра, не послезавтра, но я думаю, что со временем мы эти интервалы совсем уберем", - отметил Лапий.

Напомним, в Киеве завершился уникальный пилотный проект по вакцинации от гриппа в аптеках, за пять дней в пяти аптеках столицы прививки получили 1714 украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрав 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация против гриппа и коронавируса в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи