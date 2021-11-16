В столице завершился уникальный пилотный проект по вакцинации от гриппа в аптеках, за пять дней в пяти аптеках столицы прививки получили 1 тыс. 714 украинцев.

В Киеве за пять дней пилотного проекта по вакцинации от гриппа в аптеках прививки получили 1 тыс. 714 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Проект показал, что спрос на вакцинацию вне лечебных заведений есть, и он довольно высокий. Поэтому Минздрав продолжает активную работу над изменениями в нормативно-правовые акты, которые позволят воплотить в Украине лучшие европейские практики и сделает вакцинацию еще более доступной", - заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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По его словам, в этом сезоне в Украине планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин разных производителей. По информации Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года) по состоянию на 7 ноября от гриппа вакцинировано 34 тыс. 894 лица.

Напомним, проект вакцинации от гриппа в аптеках стартовал в Киеве 10 ноября. Принять в нем участие мог каждое совершеннолетнее лицо при условии покупки вакцины любого производителя в аптеке и предварительного бесплатного осмотра врача на месте.

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Автор: Леся Лещенко