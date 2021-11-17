Все городские школы готовы с 22 ноября принять учеников, заверяют в госадминистрации.

В Киеве вакцинированы против COVID-19 более 95% работников сферы образования.

Об этом говорится комментарии заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевского про возобновление с 22 ноября очной формы обучения в столичных школах, который распространила пресс-служба КГГА.

Мондриевский отметил, что решение о возвращении детей за парты приняла городская Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, опираясь на два основных фактора: устойчивая динамика снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

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"Все столичные учреждения среднего образования, независимо от типа и формы собственности, могут возобновить обучение в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны", – отметил чиновник.

По его словам, все городские школы готовы с 22 ноября принять учеников.

"Вакцинация - это единственный способ победить эпидемию. Поэтому призываю всех как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19, чтобы сохранить собственное здоровье и здоровье своих близких. И, конечно, не стоит забывать об элементарных мерах безопасности: масках и соблюдении дистанции", – призвал заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, Киев находится в "красной" зоне эпидопасности с 1 ноября. Согласно утвержденным городскими властями ограничениям для этой зоны, школы были полностью переведены на дистанционное обучение. Требование об организации образовательного процесса в дистанционном режиме содержит п. 5 протокола Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА от 28.10.2021 № 68.

16 ноября мэр столицы Виталий Кличко заявил, что очные занятия в киевских школах для учащихся 1-4 классов могут начаться уже на следующей неделе. По его словам, городская власть получила много обращений от родителей, которые просили открыть как минимум 1-4 классы. По словам Кличко, на прошлой неделе столица прошла пик заболеваемости, после чего наблюдается снижение количества новых больных.

Сегодня, 17 ноября, Постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС при КГГА приняла решение о восстановлении с 22 ноября очного обучения в столичных школах для учащихся всех классов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая