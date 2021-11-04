На сегодняшний день 60% украинцев положительно относятся к вакцинации против коронавирусной болезни.

Вакцинированные люди в пять раз реже инфицируются и имеют в десять раз более низкий риск госпитализации с COVID-19 чем непривитые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что, согласно данным исследования, проведенного в сентябре-октябре 2021 года при поддержке ЮНИСЕФ, USAID и Всемирного банка, 60% украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19, 62% соглашаются, что необходимо сделать прививку против COVID-19, а 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться при определенных условиях.

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"Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения. И это действительно так, ведь вакцинированные люди в 5 раз реже инфицируются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые", - пояснил глава Минздрава.

Он также проинформировал, что больше всего вакцинировано взрослого населения по крайней мере одной дозой в Киеве – 54,2%, Киевской области – 43,7%, Полтавской области – 42,1%. Также сегодня впервые показатель в 40% достигнут в Днепропетровской области.

"Худшие показатели в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения, и Волынской области – 25,2%. От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 началась в Украине 24 февраля.

На сегодняшний день полностью иммунизированы от коронавирусной болезни почти 7,7 млн украинцев.

По данным Минздрава, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко