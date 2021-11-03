Среди стран мира наше государство на третьем месте по количеству новых смертей от COVID-19.

Украина занимает второе место среди стран Европы по количеству новых летальных случаев от COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо" со ссылкой на данные статистического ресурса Worldometers.

"По состоянию на 3 ноября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 5 место в мире и 3 – среди стран Европы. Также Украина на 3 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от COVID-19 и на 2 – среди европейских стран", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине смертность от COVID-19 находится на самом высоком историческом уровне – KSEНапомним, за минувшие сутки, 2 ноября, в Украине нашли 23 тыс. 393 инфицированных коронавирусом.

Были госпитализированы 5 тыс. 935 пациентов, зафиксировано 720 летальных исходов.

Пандемия коронавируса началась в марте прошлого года. С начала пандемии коронавирус в Украине диагностирован у 2 979 086 человек, выздоровели 2 466 674 человека, а умерли 69 447 инфицированных.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая