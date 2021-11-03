Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 миллионов доз вакцины. В остатках сейчас есть 7,5 млн доз.

До конца этой недели ожидается поставка в Украину 2 млн 930 тысяч доз вакцины Moderna от COVID-19 в рамках глобальной инициативы Covax.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Для обеспечения спроса на вакцинацию до конца этой недели мы ожидаем 2 млн 930 тыс. доз вакцины Moderna от глобальной инициативы Covax. Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 млн доз вакцины. На остатках сейчас есть 7,5 млн доз", - отметил Ляшко.

Он призвал регионы максимально подготовиться к прогнозируемому увеличению людей, которые хотят делать прививки, и обеспечить работу всех пунктов прививок и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса.

Читайте такжеВ Польше тестируют украинскую вакцину от COVID"Организация процесса вакцинации в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения – это забота в первую очередь о здоровье своей общины, а также - это возможность избежать попадания в красный уровень эпидемической опасности", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, за весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 млн прививок.

Вчера, 2 ноября, 310 тыс. 439 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 229 тыс. 100 человек, полностью иммунизированы - 81 тыс. 339

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тыс. 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 596 тыс. 587. Всего проведено 18 млн 279 тыс. 337 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко