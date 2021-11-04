В настоящее время в "желтую" зону входят три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

Тернопольская область вернулась в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в настоящее время в "желтую" зону входят три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

Показателям "красной" зоны на сегодняшний день соответствуют 15 регионов, "оранжевой" - 6

Читайте такжеУкраина в Европе занимает второе место по количеству новых жертв коронавирусаКак сообщал УНИАН, 3 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Волынская, Киевская и Тернопольская области находятся под угрозой попадания в "красную" зону эпидемической опасности.

3 ноября в Украине было обнаружено 27 тыс. 377 новых случаев COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализированы 5 тыс. 472 человека, скончались – 699.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко