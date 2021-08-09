По данным Минздрава, все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни.

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Минздрава Украины.

В частности, указывается, что за последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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В Минздраве отмечают, что это предварительные данные. Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.

"Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни. Успейте защититься до новой волны COVID-19. Помогите записаться на прививку своим близким и сделайте это сами", - отмечают в министерстве.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки вакцинировали от COVID-19 51 тыс. 445 человек. С начала кампании по вакцинации привито 4 млн 137 тыс. 073 человек, из них полностью иммунизированы – 2 млн 401 тыс. 647.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболела 2 млн 259 тыс. 451 человек, выздоровели – 2 млн 191 тыс. 202, умерли – 53 тыс. 100.

В Минздраве отмечают, что высокая смертность при инфицировании коронавирусным штаммом "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.

Автор: Константин Гончаров