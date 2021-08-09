Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве и Одесской области.

В Украине за сутки зафиксировали 300 случаев коронавируса, в частности заболели 20 детей и 2 медработника. Также 281 пациент выздоровел, 5 - умерли от осложнений. В больницы попали 400 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Днем ранее обнаружили 619 инфицированных.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 259 451 случай инфицирования. Из них 53 100 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 191 202 - выздоровели.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 59 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 13 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Британия, Франция, Украина в этом рейтинге на 7 месте.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 16 720 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 9 383, методом ИФА — 1 424. Также сделали 5 913 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

51 445 человек вакцинированы против COVID-19 08 августа 2021 года. Одну дозу получили 30 988 человек, полностью иммунизированные - 20 457 человек.

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки и 340 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко