В то же время он подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования штаммом "Дельта" снижается на 10%.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждает, что высокая смертность при инфицировании коронавирусным штаммом "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что штамм "Дельта" гораздо заразнее, и у человека, который инфицирован им, болезнь тяжелее протекает.

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"Однако по летальности разные страны дают разную информацию. Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", – отметил Кузин.

Он подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования штаммом "Дельта" снижается на 10 процентов.

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", – пояснил главный санврач.

Отметим, ученые США прогнозируют, что в мире к декабрю 2021 года будет более 5,3 миллиона смертей, связанных с COVID-19. Это связано тем, что штамм "Дельта" вызывает всплеск инфицирований коронавирусом.

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Автор: Светлана Закелова