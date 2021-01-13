Министр отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, эффективность вакцины должна составлять более 50%.

Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, эффективность вакцины должна составлять более 50%. В то же время, отметил Степанов, Украина заложила более высокие требования.

"Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ, в том числе на основе промежуточных результатов клинических испытаний, должен быть подтвержден публикациями от компании-производителя ... Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены, и у нас есть соответствующая банковская гарантия на эти вещи", - отметил Степанов.

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac:

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний проведенный с вакциной Sinovac. Уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тыс. участников.

Этот показатель не соответствует примерно 95% эффективности, наблюдаемой в РНК-вакцинах, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

Кроме того, в марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных. В Минздраве также работают над тем, чтобы увеличить квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

Согласно плану иммунизации населения от COVID-19, утвержденному Минздравом в декабре 2020 года, в течение 2021-2022 годов планируется охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

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Автор: Леся Лещенко