Этот вопрос находится на стадии обсуждения и будет рассматриваться после того, как будет получена информация, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что Украина рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отмечает, что Украина рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о внедрении международных свидетельств о проведении вакцинации, чиновник отметил, что этот документ предусмотрен Международными медико-санитарными правилами, которые одобрены всеми государствами-членами Всемирной организации здравоохранения. Этот документ функционирует с 2005 года.

Ляшко отметил, что в Международных медико-санитарных правилах прописано, как и кем выдается такое свидетельство, а также установлен образец такого свидетельства.

До пандемии COVID-19 чаще всего такое свидетельство выдавалось после проведения вакцинации от желтой лихорадки. Оно требовалось при пересечении госграницы в страны, в которых есть вероятность инфицирования желтой лихорадкой, чтобы остановить международное распространение этой болезни.

Во время пандемии COVID-19 многие страны установили дополнительные медико-санитарные требования при пересечении их госграницы иностранцами, направленные на остановку распространения коронавируса.

"Украина также воспользовалась такой возможностью и в постановлении о карантине отметила, что иностранцы, приезжающие на территорию нашего государства, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, должны иметь полис о медицинском страховании, который покроет лечение от коронавирусной болезни в случае инфицирования на территории Украины", - отметил Ляшко и добавил, что также говорится о наличии негативного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до пересечения границы, или же о 14-дневной самоизоляции.

В то же время, после появления вакцины от коронавирусной болезни некоторые страны заменяют требования о наличии полисов страхования и ПЦР-тестов на международные свидетельства о проведении вакцинации против коронавируса.

"Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается ... Этот вопрос будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки вакцинами, которые разрешены к использованию ВОЗ. "Сегодня такое разрешение получила только вакцина от американского производителя Pfizer", - добавил чиновник.

Ляшко также отметил, что международное свидетельство о проведении вакцинации и иммунный паспорт о проведении вакцинации - это разные вещи, поскольку первое используется исключительно при пересечении государственной границы. "Иммунный паспорт - это совсем другое дело ... Это документ, удостоверяющий наличие иммунитета против коронавирусной болезни, который дает определенные привилегии людям с иммунитетом над другими людьми, у которых нет иммунитета", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что на сегодняшний день "вопрос введения иммунных паспортов не стоит, а вопрос выдачи международных свидетельств о проведении вакцинации четко урегулирован Международными медико-санитарными правилами".

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Автор: Татьяна Поляковская