Этот метод помогает даже тогда, когда традиционные методы лечения неэффективны.

От депрессии страдают миллионы людей по всему миру, и многие из них пытаются найти эффективное средство для облегчения состояния. При этом каждый третий человек, страдающий депрессией, не реагирует на стандартные антидепрессанты, а существующие лекарства зачастую требуют нескольких недель для проявления эффекта.

Однако, как пишет InterestingEngineering, ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете обнаружили, что анестетик, известный уже около 180 лет - закись азота, или "веселящий газ" - вызывает глубокую и немедленную реакцию в определенных клетках мозга и может стать быстродействующей альтернативой для лечения депрессии.

Сотрудничая с исследователями из Чикагского университета и Вашингтонского университета, ученые испытали закись азота на мышах, подвергшихся стрессу.

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Мыши вдыхали газ в течение часа через маски, что привело к неожиданной реакции. Вместо того чтобы успокоить мозг, закись азота почти сразу активировала нейроны L5.

"Большинство анестетиков успокаивают мозг, а затем эффект анестетика исчезает", - объясняет руководитель исследования доктор Чишон. "Но закись азота щелкает переключателем - клетки начинают реагировать как бешеные, и это продолжается даже после того, как газ закончился".

Ученые отметили, что после лечения у мышей улучшилось поведение: они стали больше двигаться и охотно пить сладкую воду, что свидетельствует об увеличении удовольствия и вовлеченности.

Исследователи определили, что ключевым фактором являются калиевые каналы в нейронах L5. Эти каналы обычно позволяют ионам калия выходить из клеток, успокаивая их. Однако закись азота блокирует эти каналы, поддерживая активность нейронов и приводя к быстрому повышению настроения.

При этом испытания на людях под руководством Питера Нейджела, доктора медицины из Чикагского университета, и Чарльза Зорумски, доктора медицины из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, подтверждают, что закись азота быстро улучшает состояние пациентов с депрессией, не поддающейся лечению, причем результаты сохраняются несколько часов или даже целый день.

Ранее врач из Гарварда посоветовал практическую схему, которая поможет справиться со стрессом.

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