Эффективность ниже, чем у Pfizer и Moderna.

Китайская вакцина от коронавирус Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Bloomberg.

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Отмечается, что это наиболее точный результат испытаний проведенный с вакциной Sinovac. Уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Этот показатель не соответствует примерно 95% эффективности, наблюдаемой в мРНК-вакцинах, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc.

Как сообщалось, ранее Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Этот препарат находится в завершении III фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, которые имеют высокий риск заражения, в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

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Автор: УНИАН