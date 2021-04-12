Прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.

Китайскую вакцину CoronaVac начали доставлять в регионы.

Читайте такжеВ Украине одобрили китайскую Coronavac и скоро начнут ее использованиеОб этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook. «CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области», - написал министр.

Он добавил, что прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.

«Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивированный, то есть на основе «убитого» вируса. Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС против дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная», - отметил Степанов.

По его словам, вакцину CoronaVac успешно используют во многих странах мира.

«К слову, президент Турции Тайип Эрдоган подал личный пример и вакцинировался вакциной CoronaVac», - подчеркнул Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

С начала кампании по вакцинации в Украине уже привито 378 тыс. 269 человек, из них получили 1 дозу - 378 тыс. 264 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна была пройти лабораторный контроль, который длился до 10 апреля. После этого партию вакцины должны направить в госпредприятие "Медицинские закупки", которое должно доставить ее в регионы.

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Автор: Инна Андалицкая