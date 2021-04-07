Министр заверил, что все логистические вопросы сохранения вакцины Pfizer в Украине проработаны.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что первые дозы вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer поступят в Украину в мае-июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас предусмотрено, что поставка всех 10 млн (доз) состоится в течение 2021 года, то есть до конца года мы получим все 10 млн доз вакцин. Первую партию мы думаем, что получим в течение нескольких месяцев. Мы рассчитываем, что в мае именно по этому контракту мы должны получить первые дозы... Скажем так, май-июнь", - сказал он.

Также министр заверил, что все логистические вопросы сохранения вакцины Pfizer в Украине проработаны.

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Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

6 апреля Украина заключила договор с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко