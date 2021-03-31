По словам Ляшко, ориентировочные сроки поставки препарата - до конца июня.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что глобальная инициатива COVAX выделит Украине дополнительные 947 тыс. 700 доз вакцины от COVID-19 Pfizer, первыми прививки получат жильцы и персонал интернатов и домов для людей преклонного возраста.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска говорит, что в частных клиниках уже вакцинируют от COVIDОб этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

«Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 тыс. 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech», - заявил он.

По словам Ляшко, ориентировочные сроки поставки этого иммунобиологического препарата - до конца июня.

Также, по словам заместителя министра, в ближайшее время Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Их используют для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала этих учреждений.

«Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем», - резюмировал он

Вакцинация от коронавируса в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тысяч доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения по поставкам вакцин от COVID-19 с шестью мировыми производителями.

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Автор: Константин Гончаров