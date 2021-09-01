Инфекционистка указала на преимущества иммунитета, которым людей наделила природа.

Естественный иммунитет лучше защищает людей от коронавируса COVID-19, чем вакцинация определенными препаратами.

Благодаря отработанному миллионами лет взаимодействию микро- и макроорганизма люди могут инфицироваться ежедневно многими возбудителями, а признаков какого-либо недомогания не будет, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская в интервью Med.Oboz.

Инфекционист отметила, что согласно исследованиям израильских ученых, у людей, которые дважды вакцинировались от COVID-19, риск повторно заразиться в 13 раз выше, чем у тех, кто переболел.

"...Природный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация...", – сказала собеседница.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия коронавирус. В ряде государств, в том числе и в Украине, из-за COVID-19 был введен карантин. Позже изобрели вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, она добровольная. Работодатели не имеют права наказывать сотрудников за отказ от иммунизации.

В нашем государстве по состоянию на 31 августа две дозы вакцины от COVID-19 получили 3 825 401 человек.

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Автор: Екатерина Присяжнюк