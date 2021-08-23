Глава Минздрава напомнил, что достижение коллективного иммунитета, в частности, исключает возможность циркуляции вируса, и таким образом преодолевается болезнь.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, когда и поможет ли вакцинация от COVID-19 достичь коллективного иммунитета от заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках первого киевского Саммита первых леди и джентльменов.

"С точки зрения иммунопрофилактики, коллективный иммунитет достигается при 95% вакцинированной популяции. И мы об этом должны говорить, несмотря на то, что у нас большое количество в мире тех, кто переболел. Сначала эксперты проговаривали, что достаточно будет 65-70%. Сегодня говорят, что необходимо вакцинировать гораздо больше, чтобы достичь коллективного иммунитета ", - сказал министр.

В то же время, Ляшко напомнил, что достижение коллективного иммунитета, в частности, исключает возможность циркуляции вируса, и таким образом преодолевается болезнь.

"Сегодня, когда мы говорим о COVID-19 и вакцинации, то мы должны понимать, что вакцинация в первую очередь защищает от тяжелого течения болезни, попадания в реанимацию, но не защищает от инфицирования так, как это происходит при других инфекционных болезнях, для которых изобрели вакцины. Поэтому мы говорим, что давайте защитимся, но это ли вопрос уже преодоления COVID-19, и позволит ли это вакцинация, - это еще вопрос открытый для дискуссии и для ученых", - пояснил глава Миздрава.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявлено 610 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 17 человек, выздоровели за сутки – 434.

Кроме того, за минувшие сутки, 22 августа, в Украине от COVID-19 вакцинировали 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, а полностью иммунизированы - 28 125 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек.

Автор: Леся Лещенко