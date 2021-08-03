Антитела являются не единственным звеном защиты от COVID-19, а тесты часто дают разные и крайне неточные результаты.

Делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, чтобы узнать, есть ли у человека иммунная защита от него, не имеет смысла. Специалисты дали объяснение и развенчали этот миф.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Так, в Минздраве пояснили, что тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Разные лаборатории применяют различные методы исследования, различные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, разное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты.

"Антитела являются не единственным звеном защиты от COVID-19. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и тест на антитела его не определит. Это значит, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или, наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится лишь тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - отметили в министерстве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что темпы вакцинации в Украине сейчас превышают среднемировые.

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Автор: Леся Лещенко