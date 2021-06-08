В общей сложности в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 тыс. 850 доз вакцины Pfizer - бесплатно в рамках COVAX.

Сегодня в Украину в рамках новой поставки по программе глобальной инициативы COVAX доставили 117 тыс. доз вакцины американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса.

Об этом сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

В частности, в общей сложности в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 тысячи 850 доз вакцины Pfizer - бесплатно в рамках COVAX.

Председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер заявила, что Детский фонд ООН благодарен партнерам и донорам, которые помогают сделать вакцинацию от COVID-19 в Украине более доступной.

Читайте такжеВ Украину прибыли еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca (видео)«Благодаря поддержке коллег из Всемирной организации здравоохранения, правительств США, Европейского Союза, Великобритании, Агентства США по международному развитию (USAID), Всемирного Банка и других доноров, все больше людей в Украине получают защиту от такой опасной инфекции, как COVID 19. Спасибо медицинским работникам Украины, которые постоянно борются за жизнь пациентов, и надеемся, что вакцинация поможет разгрузить медицинскую систему - убережет вас и ваших пациентов от тяжелого течения болезни, осложнений, госпитализации, потребности в кислородной поддержке или смерти. Пожалуйста, вакцинируйтесь сами и побуждайте делать это при первой же возможности пациентов, друзей и родственников - это спасает жизни», - сказала Сильвандер.

Представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что вместе с полной новой поставкой общее количество вакцин, полученных Украиной через COVAX, составит 2 млн 137 тыс. 500 доз (Pfizer-BioNTech и AstraZeneca).

«Хорошо, что вакцинация в Украине набирает обороты, и вакцины действительно спасают жизни, однако вакцинация сама по себе не является гарантией против передачи COVID-19 другим», - заявил Хабихт.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

На сегодняшний день прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.

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Автор: Виталий Саенко