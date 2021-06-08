По ее словам, важно за лето прививать максимальное количество людей.

Четвертой волне коронавируса в Украине, скорее всего, быть.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" заявила медицинская эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

По ее словам, стоит ожидать осенью. Впрочем, она может наступить и раньше.

"Именно поэтому очень важно в течение лета прививать максимальное количество людей. Чтобы к осени было вакцинировано как можно больше украинцев. Конечно, насколько это возможно, учитывая доступность вакцин от COVID-19", - говорит инфекционистка.

Специалист советует не затягивать с вакцинацией тех, кто уже переболел. Прививаться можно сразу после выздоровления. Впрочем, стоит это сделать не позднее, чем через три месяца после выздоровления. Нельзя вводить препарат тем, у кого во время введения первой дозы возникли осложнения - анафилактический шок.

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Отдельно эксперт подчеркнула, что вакцинироваться могут и беременные. Приоритетной вакциной для них является препарат американо-немецкого производства Pfizer-BioNTech.

"Можно и нужно делать прививки беременным, поскольку они переносят коронавирус тяжелее. Такие рекомендации выпустила национальная техническая группа", - подчеркнула Булавинова.

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Автор: Виктория Гордиенко