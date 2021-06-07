В министерстве призывают не путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Лица, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, при необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

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В Минздраве также объяснили, что международное свидетельство о вакцинации для несколькодозных вакцин выдается только после получения последней дозы. В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Оно заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Свидетельство должно содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей должно записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить свидетельство в соответствии с международными требованиями.

Свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Оно должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Свидетельство будет действительным, только если введенная вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения.

Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки от COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 29 марта тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 на финальной стадии разработки.

В ЕС разрабатывают цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. Планируется, что в сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи документа, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавирусной болезни получили 24 тыс. 860 человек. Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привито 1 млн 241 тыс. 008 человек, из них получили две дозы (полностью иммунизированы) 147 тыс. 118 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.

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Автор: Татьяна Поляковская