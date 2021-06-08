Также они передают Украине 10 тыс. защитных костюмов и очков.

Бельгия, Германия и Словакия выделили Украине 35 млн защитных масок и 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

В частности, Евросоюз через Центр реагирования на чрезвычайные ситуации координирует помощь для Украины для преодоления последствий COVID-19.

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Так, три государства-члена ЕС: Бельгия, Германия и Словакия - недавно предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 млн защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тыс. защитных костюмов и очков.

Бельгия предложила Украине 500 тыс. масок KN95 и 2 млн хирургических масок; Германия предложила 25 млн хирургических масок, 7 млн 977 тыс. масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ; Словакия предложила по 10 тыс. защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

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Автор: Виталий Саенко