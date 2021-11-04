В Украине за сутки выявили 27 377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12 464 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 155 405 (в частности методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60 193.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 006 463 человека;
- выздоровели - 2 479 138 человек;
- летальных исходов - 70 146;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 658 956.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1836 случаев;
Винницкая область - 672 случая;
Волынская область - 674 случая;
Днепропетровская область - 2254 случая;
Донецкая область - 1390 случаев;
Житомирская область - 1559 случаев;
Закарпатская область - 421 случай;
Запорожская область - 1350 случаев;
Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
Киевская область - 967 случаев;
Кировоградская область - 212 случаев;
Луганская область - 759 случаев;
Львовская область - 1400 случаев;
Николаевская область - 733 случая;
Одесская область - 1899 случаев;
Полтавская область - 1197 случаев;
Ровенская область - 1041 случай;
Сумская область - 1543 случая;
Тернопольская область - 523 случая;
Харьковская область - 1656 случаев;
Херсонская область - 613 случаев;
Хмельницкая область - 1113 случаев;
Черкасская область - 775 случаев;
Черновицкая область - 694 случая;
Черниговская область - 882 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за сутки прививки против COVID-19 получили почти 300 тыс. человек. Об этом в Facebook информирует Минздрав. Вчера 299 тыс. 272 человека вакцинированы против COVID-19, одну дозу получили 212 тыс. 968 человек, полностью иммунизированы - 86 тыс. 304.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 10 млн 895 тыс. 720 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 682 тыс. 891 человек.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.