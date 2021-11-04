За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В Украине за сутки выявили 27 377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12 464 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 155 405 (в частности методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60 193.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 006 463 человека;

выздоровели - 2 479 138 человек;

летальных исходов - 70 146;

проведено ПЦР-тестирований - 14 658 956.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1836 случаев;

Винницкая область - 672 случая;

Волынская область - 674 случая;

Днепропетровская область - 2254 случая;

Донецкая область - 1390 случаев;

Житомирская область - 1559 случаев;

Закарпатская область - 421 случай;

Запорожская область - 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область - 967 случаев;

Кировоградская область - 212 случаев;

Луганская область - 759 случаев;

Львовская область - 1400 случаев;

Николаевская область - 733 случая;

Одесская область - 1899 случаев;

Полтавская область - 1197 случаев;

Ровенская область - 1041 случай;

Сумская область - 1543 случая;

Тернопольская область - 523 случая;

Харьковская область - 1656 случаев;

Херсонская область - 613 случаев;

Хмельницкая область - 1113 случаев;

Черкасская область - 775 случаев;

Черновицкая область - 694 случая;

Черниговская область - 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за сутки прививки против COVID-19 получили почти 300 тыс. человек. Об этом в Facebook информирует Минздрав. Вчера 299 тыс. 272 человека вакцинированы против COVID-19, одну дозу получили 212 тыс. 968 человек, полностью иммунизированы - 86 тыс. 304.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 10 млн 895 тыс. 720 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 682 тыс. 891 человек.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева