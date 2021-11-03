Комаровский напомнил, что забыть о COVID-19 мы сможем только после массовой вакцинации населения.

Известный украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский опроверг миф, что имеющиеся вакцины от коронавируса не действуют против штамма "Дельта".

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

Как говорит врач, все зарегистрированные вакцины, которые есть на данный момент, работают против штамма "Дельта".

"Конечно, если бы это был тот самый первородный уханьский штамм, то все бы эти вакцины давали 100%-ную защиту от симптоматического проявления болезни. То есть никто бы вообще не болел, не было бы никаких симптомов ковида", - говорит Комаровский.

Но из-за мутировавшего штамма, а именно "Дельты", вакцины дают гарантию того, что заболевший человек не попадет в реанимацию и само заболевание пройдет в более легкой форме. Что будет дальше – не знает ни одна живая душа, подчеркнул медик.

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"Но мы все должны знать, откуда в этот мир приходят мутации. Это очень сложная тема, и люди, которые не готовы слушать и понимать, могут в этом не разобраться, – говорит Комаровский. – Если объяснить примитивно, то ситуация следующая: если у вас много антител – вы не заболеете. Если вообще нет – вы заболеете сразу, какой бы штамм коронавируса ни попал в ваш организм".

И, акцентирует Комаровский, если антител мало (уже прошло много времени после болезни, или вы переболели легкой формой, или такова особенность организма) – вот в такой ситуации человек становится той средой, где мутируют вирусы.

Вирус, если нет сопротивления, – размножается, если сильное сопротивление – не размножатся, если же антител недостаточно – происходят мутации, отмечает Евгений Комаровский. Именно поэтому целесообразно, даже если кто уже переболел, делать прививки, чтобы еще больше повысить количество антител и предотвратить мутации коронавируса.

"Именно поэтому мы, не вакцинируя детей, не остановим мутации и параллельно убьем кучу стариков, – заявил Комаровский. – Так говорят научные исследования во всем мире. И "Дельта" помолодела. Что будет дальше – мы не знаем, возможно, появится новый мутировавший штамм, который начнет косить молодежь. Но остановить мутации сможет только вакцинация – так это работает".

Напомним, как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже есть мутировавшая форма коронавируса "Дельта". Он отметил: "К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация этой "Дельты", которая началась в Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны".

Коронавирус в Украине: что нужно знать

Автор: Виктория Гордиенко