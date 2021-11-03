Введение тотального карантина самой действенной мерой назвали лишь 6%.

Каждый третий в Украине считает самым действенным способом борьбы с распространением коронавируса тотальную вакцинацию населения. Хотя, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня полностью вакцинирован от COVID-19 только каждый четвертый взрослый украинец.

Такие результаты социологического исследования "Отношение граждан Украины к вопросам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19", проведенного в октябре, обнародовал Центр Разумкова.

Как оказалось, среди граждан нет единодушия по вопросу о том, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Так, тотальную вакцинацию самым эффективным способом назвали 31,1% опрошенных, 18,4% украинцев считают действенной широкую мобилизацию медицинских учреждений и лечения больных коронавирусом, а 17,2% - изоляцию носителей инфекции.

Значительно реже, наиболее действенным способом борьбы с распространением коронавируса называли введения превентивных мер в отношении групп риска - за такой вариант высказались 8,2% респондентов. За введение тотального карантина проголосовали 5,9% опрошенных. Другие ответы дали 2,2% опрошенных, а 17% респондентов затруднились с ответом.

Читайте такжеДо конца недели Украина получит 2,9 миллиона доз вакцины ModernaОпрос показал, что лишь 18,5% респондентов доверяют официальной информации о численности тех, кто заболел COVID-19 в Украине, 20,9% - считают, что эти цифры являются заниженными, а 23,1% - что завышенными. 23% опрошенных ответили, что не следят за такой информацией, а 14,5% затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, почти четверть опрошенных (23,7%) ответили, что они болели COVID-19, что в значительной степени отличается от официальной статистики. Среди тех, кто болел COVID-19, 15,4% ответили, что лечились стационарно в больнице, 63,9% - лечились амбулаторно (в домашних условиях под наблюдением врача), а 20,3% занимались самолечением без консультации с врачом.

42,4% опрошенных считают, что украинская власть не способна противодействовать угрозам пандемии, 31,7% украинцев считают, что возможности власти противодействовать пандемии COVID-19 являются ограниченными. Лишь 14,7% респондентов ответили, что украинские власти могут противодействовать пандемии COVID-19 в полной мере.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном опросе, который показал, что более 42% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 при определенных условиях, а более 54% - не хотят.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая