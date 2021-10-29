За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 26 870 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1824 ребенка и 491 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 5463 человека; зафиксировано 648 летальных случаев; выздоровели 9784 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 142 277 (в частности методом ПЦР – 74 027, методом ИФА - 20 592); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 658.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 878 674 человека;

выздоровели - 2 421 495 человек;

летальных исходов - 66 852;

проведено ПЦР-тестирований - 14 306 108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) и г. Киев (1616).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1616 случаев;

Винницкая область - 588 случаев;

Волынская область - 601 случай;

Днепропетровская область - 2164 случая;

Донецкая область - 1149 случаев;

Житомирская область - 1266 случаев;

Закарпатская область - 338 случаев;

Запорожская область - 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область - 988 случаев;

Кировоградская область - 193 случая;

Луганская область - 522 случая;

Львовская область - 1702 случая;

Николаевская область - 696 случаев;

Одесская область - 2156 случаев;

Полтавская область - 1073 случая;

Ровенская область - 1199 случаев;

Сумская область - 1235 случаев;

Тернопольская область - 711 случаев;

Харьковская область - 1497 случаев;

Херсонская область - 1227 случаев;

Хмельницкая область - 1282 случая;

Черкасская область - 793 случая;

Черновицкая область - 682 случая;

Черниговская область - 1113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая