Комиссия по ТЭБ и ЧС решила ввести жесткие ограничения в столице.

Начиная со следующей недели, в Киеве объявлена "красная" зона эпидемиологической опасности.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение 28 октября приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - заявил Немчинов.

Читайте такжеКиев на пороге "красной" зоны: в городе третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%Он напомнил об ограничениях, действующих в "красной" зоне, например: запрет работы заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий.

От ограничений будут освобождены те заведения, 100% работников и посетителей которых будут вакцинированы.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко, не дожидаясь решения комиссии по ТЭБ и ЧС, призвал Кабмин объявить в столице "красную" зону и ужесточил ограничения для горожан. В частности, с 1 ноября киевские школы переходят на дистанционное обучение, а в общественном транспорте начнут проверять наличие COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.

Автор: Станислав Кожемякин