Министр напомнил, что в Украине меньше вакцинированного населения, чем в некоторых крупных европейских странах, в частности в Великобритании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему некорректно сравнивать суточную COVID-статистику Украины с крупными странами Европы.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 министр напомнил, что в Украине меньше вакцинированного населения, чем в некоторых крупных европейских странах.

"Совсем некорректно брать цифры нашей суточной статистики, когда мы зашли на пик заболеваемости, и сравнивать со странами Евросоюза, в которых пик заболеваемости уже был в августе-сентябре. Они снизились. Сейчас из 15 стран Европейского Союза с населением более 10 миллионов 11 заходят на повторный пик", - сказал Ляшко.

"Когда принимать суточную статистику 500-700 случаев (смертности) в Украине, и сравнивать ее с Великобританией, в которой 40 тысяч случаев, но 75% вакцинированных, и видеть цифру 100-200, тогда у нас будет больше", - сказал Ляшко.

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Он напомнил, что массово кампания вакцинации в Украине длится четыре месяца.

"Мы за четыре месяца сделали более 40% прививок. Еще четыре месяца - будет 60%. Главное, чтобы не было тех, кто сеет неправильные вещи в наш разум", - заявил Ляшко и призвал вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко