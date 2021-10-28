За эти средства планируют закупить большее количество экспресс-тестов и развивать инфраструктуру по хранению вакцин.

Кабинет министров дополнительно выделяет 242 млн грн на реализацию программы по противодействию распространению COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил на заседании правительства.

"Сегодня в повестке дня у нас решение о направлении дополнительных 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспресс-тестов и улучшить тестирование, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта инфраструктуры для хранения вакцин", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко