За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Львовской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявлено 7866 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 667 детей и 175 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализировані 2070 человек; зафиксировано 123 летальных случаев; выздоровели 2305 человек.

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Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 84 935 (в частности методом ПЦР - 41 625, методом ИФА - 9742); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 568.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 370 425 человек;

выздоровели - 237 973 человека;

летальных исходов - 55 284;

проведено ПЦР-тестирований - 12 593 275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 467 случаев;

Винницкая область - 179 случаев;

Волынская область - 238 случаев;

Днепропетровская область - 456 случаев;

Донецкая область - 520 случаев;

Житомирская область - 396 случаев;

Закарпатская область - 83 случая;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 252 случая;

Киевская область - 193 случая;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 333 случая;

Львовская область - 685 случаев;

Николаевская область - 175 случаев;

Одесская область - 407 случаев;

Полтавская область - 195 случаев;

Ровенская область - 273 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 221 случай;

Харьковская область - 839 случаев;

Херсонская область - 257 случаев;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 171 случай;

Черновицкая область - 302 случая;

Черниговская область - 185 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 6754 новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме этого, в Украине за прошедшие сутки сделали более 144,7 тыс. прививок против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"144 тыс. 768 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 22 сентября 2021 года. Одну дозу получили 91 тыс. 615 человек, полностью иммунизированы – 53 тыс. 153 человека", - сказано в сообщении.

Прививки делали 953 мобильные бригады по иммунизации, в 2 тыс. 993 прививочных пунктах и в 344 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 млн 527 тыс. 040 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 299 тыс. 317.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева