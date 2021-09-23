В Украине за сутки выявлено 7866 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 667 детей и 175 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализировані 2070 человек; зафиксировано 123 летальных случаев; выздоровели 2305 человек.
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Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 84 935 (в частности методом ПЦР - 41 625, методом ИФА - 9742); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 568.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 370 425 человек;
- выздоровели - 237 973 человека;
- летальных исходов - 55 284;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 593 275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 467 случаев;
Винницкая область - 179 случаев;
Волынская область - 238 случаев;
Днепропетровская область - 456 случаев;
Донецкая область - 520 случаев;
Житомирская область - 396 случаев;
Закарпатская область - 83 случая;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 252 случая;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 46 случаев;
Луганская область - 333 случая;
Львовская область - 685 случаев;
Николаевская область - 175 случаев;
Одесская область - 407 случаев;
Полтавская область - 195 случаев;
Ровенская область - 273 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 221 случай;
Харьковская область - 839 случаев;
Херсонская область - 257 случаев;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 171 случай;
Черновицкая область - 302 случая;
Черниговская область - 185 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 6754 новых случаев заболевания коронавирусом.
Кроме этого, в Украине за прошедшие сутки сделали более 144,7 тыс. прививок против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"144 тыс. 768 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 22 сентября 2021 года. Одну дозу получили 91 тыс. 615 человек, полностью иммунизированы – 53 тыс. 153 человека", - сказано в сообщении.
Прививки делали 953 мобильные бригады по иммунизации, в 2 тыс. 993 прививочных пунктах и в 344 центрах вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 млн 527 тыс. 040 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 299 тыс. 317.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.