Сергей Шкарлет отметил, что "дистанционка" в некоторых случаях может привести к невозобновляемым потерям в учебе.

Условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные учреждения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений среднего образования. Они будут работать в очном формате с соблюдением противоэпидемических норм.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время заседания правительства.

Как отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет, воспитанники детсадов, ученики начальной школы и специальных учебных заведений нуждаются в непосредственном контакте с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для самых младших может привести к невозобновляемым потерям в учебе.

"Именно поэтому инициируем внесение изменений в постановление КМУ 1236", – сообщил министр.

Читайте такжеВ ближайшее время некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону карантина - ШмыгальВ частности, условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные учреждения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений среднего образования. Они будут работать в очном формате с соблюдением противоэпидемических норм. Такое исключение будет действовать при "желтом" и "красном" уровнях епіднебезпеки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1236, что устанавливает новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Решение вступило в силу.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

После введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

С 23 сентября в Украине будет установлен "желтый" уровень карантина.

Автор: Леся Лещенко