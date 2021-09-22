Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Харьковской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки зафиксировали 6 754 новых случаи коронавируса. Среди заболевших 625 детей и 125 медработников. Также 2 095 пациентов выздоровели, а 105 - умерли от осложнений заболевания.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 095 человек. Это почти вдвое больше, чем вчера, когда 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни отправили в больницы.

Суточный показатель заболеваемости продолжает расти, он наибольший с 16 мая. Днем ранее обнаружили 5159 заболевших.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), на Львовщине (449) и Одесской области (442).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеКаждый пятый взрослый в Украине уже вакцинирован от COVID-19 по крайней мере одной дозой - KSE

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 362 559 случаев COVID-19. Из них 55 161 человек умер от осложнений заболевания, а 2 235 668 граждан выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 82 243 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 36 642, методом ИФА — 11 347. Также сделали 34 254 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 12,5 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

116005 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября 2021. Одну дозу получили 68502 человек полностью иммунизированы - 47503 человека.

В течение суток работали 841 мобильная бригада, 2878 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6435427 человек, из них получили одну дозу - 6435425 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5246164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 11681589 прививок.

Напомним, как писал УНИАН, в текущих темпов прививки от коронавируса имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца 2021 года.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Тамара Отовская