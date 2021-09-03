В Украине за сутки выявили 2693 новых случая COVID-19. В частности, заболели 171 ребенок и 40 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 826 человек; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1112 человек.
Кроме этого за сутки проведено тестирований - 52 375 (в частности методом ПЦР - 23 538, методом ИФА - 7305); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 532.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 293 541 человек;
- выздоровели - 2 210 866 человек;
- летальных исходов - 53 922;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 055 523.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 321 случай;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 191 случай;
Донецкая область - 157 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 30 случаев;
Запорожская область - 117 случаев;
Ивано-Франковская область – 85 случаев;
Киевская область - 115 случаев;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 90 случаев;
Львовская область - 213 случаев;
Николаевская область - 42 случая;
Одесская область - 236 случаев;
Полтавская область - 28 случаев;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 71 случай;
Тернопольская область - 71 случай;
Харьковская область - 231 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 50 случаев;
Черновицкая область - 164 случая;
Черниговская область - 52 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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