За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Одесской и Харьковской областях

В Украине за сутки выявили 2693 новых случая COVID-19. В частности, заболели 171 ребенок и 40 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 826 человек; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1112 человек.

Кроме этого за сутки проведено тестирований - 52 375 (в частности методом ПЦР - 23 538, методом ИФА - 7305); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 532.

Читайте такжеВакцина или естественный иммунитет: врач сказала, что лучше защищает от коронавируса

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 293 541 человек;

выздоровели - 2 210 866 человек;

летальных исходов - 53 922;

проведено ПЦР-тестирований - 12 055 523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 321 случай;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 191 случай;

Донецкая область - 157 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 30 случаев;

Запорожская область - 117 случаев;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область - 115 случаев;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 90 случаев;

Львовская область - 213 случаев;

Николаевская область - 42 случая;

Одесская область - 236 случаев;

Полтавская область - 28 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 71 случай;

Тернопольская область - 71 случай;

Харьковская область - 231 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 104 случая;

Черкасская область - 50 случаев;

Черновицкая область - 164 случая;

Черниговская область - 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая